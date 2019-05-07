Кишечник связан с мозгом: Учёные доказали, что кишечные бактерии являются причиной депрессии

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Специалисты пересадили микробы из кишечника крыс с повышенной тревожностью к здоровым животным, и у тех тоже произошло нервное расстройство.

В научном мире произошло очередное важное открытие, связанное с кишечными бактериями. Этот микромир до сих пор поражает учёных новыми фактами. В Соединённых Штатах специалисты доказали, что кишечник, а точнее бактерии, проживающие в нём, имеют влияние на мозг. Именно эти микроорганизмы являются причиной депрессии.

В ходе исследования, группа учёных, возглавляемая Симой Бхатнагар, пересадила здоровым крысам кишечные бактерии от сородичей, страдающих социальным стрессом. Такие животные стараются проводить время в одиночестве, прячась в тёмных углах. После пересадки, здоровые крысы полностью начали повторять поведение крыс с расстройством. По словам Симы, анализы показали, что и у людей, страдающих депрессией, микрофлора кишечника отличается от нормальной. Опыт с пересадкой смогут использовать учёные в будущем для создания эффективного метода лечения депрессивных расстройств. То, что кишечник связан с мозгом, доказывают и постоянные расстройства желудка у пациентов с депрессией и прочими психологическими проблемами.