Синдром отличника: Специалисты рассказали о психологических последствиях отличной учёбы

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Психологи утверждают, что быть отличником не всегда хорошо для детской психики. На настоящий момент этому даже было придумано определение - синдром отличника.

В школьные годы многие из детей стараются быть отличниками в угоду своим родителям, ведь при получении плохой оценки, дома их ждёт суровое наказание. В целом, пятибалльная шкала не может полностью отразить тот уровень знаний, который есть у каждого из учеников.

По словам медиков, вынужденное обучение только на «отлично» несёт за собой ряд некоторых психологических расстройств. Для их совокупности существует название - синдром отличника. Этот синдром подразумевает под собой ряд комплексов и психологических проблем, возникающих у ребёнка-отличника в юном возрасте и проявляющихся на протяжении всей жизни. Некоторые особенности этого психического расстройства можно наблюдать еще в раннем детстве, а с течением времени они могут только усиливаться, мешая гармоничной жизни.

Первое, что неизменно сопровождает таких детей – это вечный стресс. Пятёрки таким детям даются не просто так, а за приложенные к этому усилия и тяжкий труд. Такие люди абсолютно не умеют расслабляться и отдыхать и находятся в вечном состоянии стресса из-за боязни поражения или плохой оценки. Некоторые из отличников с детства испытывают значительные проблемы со сном, так как их может разбудить мысль о том, сделали ли они домашнее задание или нет.

Как следствие погоня за отличным аттестатом в школе, приводит к гонке за красным дипломом в университете, а после выпуска из учебных учреждений такого человека ждёт трудоголизм на работе. Отсутствие отдыха и времени на личную жизнь делает таких людей менее счастливыми.

Неумение проигрывать тоже является одним из психологических симптомов синдрома отличника. Слёзы из-за четвёрок и истерики в школе из-за несправедливой оценки являются обычным для них делом. Такие люди совершенно не умеют проигрывать. Для них любая неудача является концом света и трагедией мирового масштаба, что может привести к дальнейшей депрессии.

Специалисты в таких случаях рекомендуют родителям не наседать на своих детей, требуя от них только идеальной учёбы. Некоторые взрослые не понимают, что их желание достигать лучшего за счёт своего ребёнка, может привести к необратимым психологическим травмам, что будут оставлять свой отпечаток до конца жизни ребёнка.