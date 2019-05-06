Развод без проблем: Психолог рассказала, как вести себя родителям, чтобы не травмировать детей

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Чтобы не делать развод для ребёнка ещё большим стрессом, родителям следует подумать о том, чтобы не делать из детей замену ушедшему супругу, а также соблюдать иные важные правила.

Развод – это крайняя мера в семейных отношениях, когда сохранить брак не представляется возможным. Данное событие стресс как для родителей, так и для детей, поэтому в данной ситуации следует быть очень внимательными, чтобы помочь ребёнку справиться с ней без проблем.

Известный украинский психолог в своём недавнем интервью рассказала, как вести себя родителям, чтобы не травмировать детей в этот сложный период. Прежде всего, по её словам, необходимо помнить, что в любом конфликте виноваты оба. Поэтому не следует намеренно настраивать детей против своего бывшего супруга. Напротив, необходимо показать, что малыш всё также важен для отца или матери, как и прежде, и смириться с тем, что в жизни ребёнка должны присутствовать оба родителя.

Кроме того, по словам эксперта, дети не должны чувствовать себя покинутыми, а родителям нельзя пытаться смягчить потерю, полностью посвятив себя им. В результате таких жертв ребёнок рискует вырасти безответственным и неспособным принимать решения.

Также большое значение имеет эмоциональный контроль. Психолог объяснила, что чаще всего мужчина уходит из семьи, а женщина тем временем, выливает все свои эмоции на детей, может повысить голос, хлопать дверями, или наоборот, проявлять абсолютное безразличие. Ребёнок может подумать, что именно мать виновата в конфликте, и затаить обиду, которая сохранится на долгие годы.

Психолог утверждает, что именно от родителей зависит, станет ли развод событием, которое может сломать детям жизнь, следствием низкой самооценки, или очередным испытанием, с которым они успешно справятся.