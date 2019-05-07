Пожизненный стресс: Изменение климата «убьёт» аллергиков

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Увеличение периода тёплой погоды приведёт не только к осложнению течения болезни, но и спровоцирует летальные случаи, говорят эксперты.

Для миллионов людей в мире чихание, зуд в глазах и усталость начинают усиливаться весной, когда деревья начинают опыляться. Распространяются неприятные симптомы до поздней осени, когда сезон амброзии достигает своего пика. Речь идёт об аллергиках, которые могут спокойно быть на улице только зимой из-за своей особенности. Однако сроки сезонного аллергического ринита, обычно известного как сенная лихорадка, в последние годы расширились. Эксперты ссылаются на изменение климата в качестве одного из факторов, утверждая, что повышение температуры, изменение погоды и повышение уровня углекислого газа приводят к более продолжительным и более тяжелым сезонам аллергии. Более высокие температуры продлевают цикл роста растений.

Погода заставляет деревья, травы и сорняки опылять раньше и задерживает наступление первой даты заморозков, что продлевает продолжительность вегетационного периода. Новое исследование, опубликованное в журнале Lancet Planetary Health, показало, что за последние два десятилетия на трех континентах увеличились нагрузки и длительность пыльцы. По словам Майкла Филлипса, директора программ по аллергии в Penn Medicine, при более высоких температурах и более продолжительном безморозном периоде мы можем подвергаться воздействию большего количества аллергенных растений.

«Некоторые растения не очень хорошо растут в условиях холодного климата», - сказал Филлипс. «Но теперь, когда становится теплее, мы видим растения, которые никогда не росли так далеко на севере. А так как мы не сталкивались с этими растениями раньше, они могут быть сильными аллергенами».

Повышенное воздействие может не только усугубить симптомы у некоторых людей, страдающих аллергией, но и вызвать противные симптомы у людей, у которых никогда ранее не было аллергии. Таким образом, резкое изменение климата «убьёт» аллергиков, а их симптомы превратятся в настоящий пожизненный стресс.