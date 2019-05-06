Самая вкусная диета из 1500 калорий: Названы блюда, которые помогают оставаться сытыми целый день

Сегодня, 18:25

Диетолог рассказала про полноценный рацион из низкокалорийных, но питательных блюд. Одна порция не превышает 200 грамм.

Тема похудения волнует многих, люди прибегают к различным ухищрениям. Диетологом были названы блюда, при которых общая сумма калорий за день не превышает 1500. Они не только позволяют не набирать вес, но также помогают оставаться сытыми целый день.

Самая вкусная диета из 1500 калорий включает в себя: французский омлет, десерт, зелёный борщ и запечённую рыбу. Рацион является полноценным, но без излишеств.

Если говорить про завтрак, то утренняя порция французского омлета составляет 200 грамм. В качестве ингредиентов туда входят яйца, сыр, зелёный лук и сливочное масло. Яйца нужно взбить, посыпать сыром и луком, а сковородку смазать маслом. Затем нужно свернуть блюдо в рулет.

Что касается десерта, то он станет закуской в течение дня. Для его приготовления понадобятся желатин, творог, йогурт и сластитель. Желатин необходимо залить водой и оставить на несколько минут. Затем все ингредиенты следует перемешать, разложить по формочкам и поставить в холодильник на 30 минут.

Для приготовления диетического супа необходимо вскипятить мясо, а затем промыть его и снова залить водой. Также туда следует добавить щавель, варёные яйца и брокколи. Ежедневная порция зелёного борща также равна 200 грамм. На второе стоит приготовить печёную скумбрию: рыбу нужно выпотрошить и смазать соком лимона.