Прощай, авитаминоз! Диетолог назвал 6 продуктов, которые нужно есть весной

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Чтобы организм быстро набрался сил после длительного отсутствия витаминов в зимний период, необходимо, как указал эксперт, есть капусту, лимон, горох и некоторые другие продукты, способные обеспечить заряд энергии и здоровья.

Авитаминоз в момент перестройки организма с тёплого времени года на холодное – обычное, но довольно неприятное явление. От него страдает не только физическое, но и психологическое состояние. Диетолог уверен, что симптомы можно легко упростить. Он назвал 6 продуктов, которые нужно есть весной, чтобы быстро прийти в себя.

Не секрет, что в большом дефиците с наступлением тёплой погоды в организме человека пребывает витамин С. Его можно получить в достаточном количестве при употреблении свежих фруктов и овощей, однако, большим помощником в этом деле выступает капуста. Всего 100 граммов полезного овоща обеспечат суточную потребность организма в данном витамине. При этом эксперт утверждает, что квашеная капуста может помочь так же эффективно, как и свежая.

Важным продуктом является зелёный салат. Он обеспечивает восполнение недостатка витаминов группы В и Е в организме. Кроме того, салат способен значительно укрепить волосы, кожу, ногти и сосуды, поскольку он содержит много кальция и магния. Просто необходим в весенний период лимон. Специалист уверяет, что ему далеко до чёрной смородины, однако, это лучший фрукт с высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Мякоть лимона выводит из организма ненужные токсины, а также является профилактикой онкологических заболеваний. Кроме того, необходимо пить ромашковый чай. Он обладает успокаивающим эффектом, снимает усталость и защищает от чрезмерной раздражительности.

Стоит добавлять в салаты и другие блюда зелёный горох. В нём содержатся вещества, которые замедляют процессы старения. Кроме того, горох малокалориен, но способен насытить организм на долгое время. И последним продуктом, который просто необходим, по словам диетолога в весеннем рационе, это щавель. Он является чемпионом среди овощей по содержанию витаминов группы В, сохранению зрения, а также отличным средством от стрессов. При соблюдении этих простых правил, каждый человек с уверенностью сможет сказать авитаминозу «прощай».