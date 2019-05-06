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Они поражают роговицу глаза бактериями и вызывают конъюнктивит.

По статистике у 30% жителей планеты наблюдаются проблемы со зрением. Примерно половина из них носит линзы. На днях окулист из США Патрик Волмер поделился фотографиями роговицы глаза своей пациентки, которая обратилась к нему. И доказал этими снимками, что сон в контактных линзах приводит к серьёзным проблемам. Казалось-бы если человек носит их днём, то в чём разница в использовании их ночью? Как оказывается разница есть.

Ношение линз ночью может привести к различным инфекциям от вирусов и бактерий, до грибков и как следствие конъюнктивита. При малейших признаках медики рекомендуют обратиться за помощью к специалистам. Если заболевание не лечить, то можно полностью лишиться зрения.

Даже если у вас не развиваются инфекции, и нет признаков воспаления, всё равно сон с линзами мешает роговице «дышать» и лишает её кислорода. Это может привести к ухудшению зрения и тогда, в лучшем случае, придётся носить очки.

Патрик Волмер уверен, что даже те ночные линзы, которые одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, не являются безопасными. Он говорит, что чем дольше вы спите в них, тем больше риск развития инфекции. По его мнению снять линзы и положить их в специальный раствор не составит труда, зато сохранит здоровье.