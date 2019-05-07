Геймеры подали идею: игра может выявить болезнь Альцгеймера за 10 лет до её возникновения

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Предполагается, что количество носителей болезни Альцгеймера за 3 года увеличится до 140-150 миллионов. Игру Sea Hero Quest протестировали 4,3 миллиона человек. Люди ориентировались в лабиринте.

Ранее не раз утверждалось, что игры на мобильных телефонах не несут никакой пользы, теперь учёные готовы опровергнуть данную мысль, геймеры подали идею для выявления популярного заболевания. Была представлена новая игра, которая использует пространственную навигацию для обнаружения болезни Альцгеймера.

Открытие было сделано вовремя, поскольку на данный момент число людей, которые страдают данным заболеванием, равняется 50 миллионам. Предполагается, что в ближайшей перспективе возрастёт до 140-150 миллионов. Правда, разработанная недавно игра может повлиять на эту статистику. В результате исследования было замечено, что игра может выявить болезнь Альцгеймера за 10 лет до её возникновения - мозг претерпевает изменения ещё задолго до того, как появляются первые симптомы.

Бороться с заболеванием необходимо на самых ранних стадиях заболевания. Одна из главных проблем - невозможность самостоятельно ориентироваться в пространстве. На решение таких проблем направлена игра Sea Hero Quest - побуждает игроков ориентироваться в лабиринтах. Её попробовали уже 4,3 миллиона человек. Среди участников эксперимента: люди в возрасте от 50 до 75 лет: команда на основе игры смогла отличить тех, у кого есть предрасположенность к заболеванию.

Дело в том, что те, кто имеет предрасположенность «выбирают менее эффективные маршруты» и «хуже справляются с задачами пространственной навигации», о чём рассказал профессор Майкл Хорнбергер. На основе этого команда делает выводы, что признаком может послужить даже небольшое пространственное нарушение.