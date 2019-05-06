Средиземноморская диета не даст растолстеть – Учёные

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Это доказало последнее исследование. Однако диетологи рекомендуют помимо диеты не забывать о физических нагрузках и соблюдать меру в еде.

Последнее время очень много говориться об эффективности средиземноморской диеты. Ещё в 50-х годах врач-диетолог Ансел Кейс выяснил, что на итальянском побережье жители практически не страдают ожирение и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Позже их принцип питания назвали средиземноморской диетой.

Её рацион основан на употребление орехов, овощей, фруктов, кисломолочной продукции, рыбы, сухофруктов мёда. При этом в рационе практически отсутствует мясо, оно занимает лишь 10% от общего количества пищи.

Исключить необходимо красное и жирное мясо, полуфабрикаты, сладости, выпечку и по возможности уменьшить употребление соли. Соблюдая эти правила, средиземноморская диета не даст растолстеть. По крайней мере, так говорит последнее исследование американских учёных.

Эксперимент провели на двух группах яванских макак, которые питаются абсолютно всем. Первая группа сидела на средиземноморской диете. Вторая группа сидела на диете, состоящей из продуктов животного происхождения, с обилием жиров и белков.

Стоит заметить, что количество жиров. Белков и углеводов в порциях было одинаковым для обеих групп. Животным позволяли есть сколько угодно.

В течение 38 недель специалисты следили за состоянием здоровья животных. В итоге выяснилось что, первая группа употребляла меньше калорий и вес не набирала. Во второй группе наблюдался набор веса и преддиабетическое состояние. После этого учёные пришли к выводу, что на средиземноморской диете можно есть много и не поправляться.