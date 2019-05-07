Половину можно сразу выкинуть: названы 3 шага, которые помогут найти хорошую косметику

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В среднем женщины ежедневно используют 12 средств личной гигиены. Для определения их «чистоты» можно использовать приложения Think Dirty и Skin Deep Cosmetics.

Тема ухода за кожей является одной из самых популярных, потому что проблемы разного рода встречаются часто. Косметологами были названы 3 шага, которые помогут найти хорошую косметику и перейти на более безопасный за кожей уход.

Во-первых, стоит понять, какие из косметических средств вы используете ежедневно. Можно все эти флакончики собрать на одном столе в ванной, чтобы иметь наглядное представление. В среднем, как показывают статистические данные, женщины используют 12 средств личной гигиены в день, мужчины — 6, а девочки-подростки — 17. В число этих средств входят сыворотки, маски, увлажнители, дезодоранты, гель для душа, средства для укладки волос.

Во-вторых, необходимо произвести поиск: не нужно пытаться убедить себя в том, что всё «натуральное» безвредно и не все синтетическое токсично, половину из них можно сразу выкинуть. Для поиска можно использовать базу данных Skin Deep Cosmetics, которая была создана группой экологов. Сервис представлен в виде приложения, которое можно скачать на iOS или Android. Введя в поисковике название продукта, можно увидеть, как он оценивается по шкале от 1 до 9.

В качестве альтернативы косметологи предлагают приложение Think Dirty, которое также доступно для iOS или Android. Данный сервис более насыщен информацией, в настоящее время там представлено более одного миллиона продуктов.

В-третьих, необходимо расставить приоритеты и переключаться постепенно на более полезные средства личной гигиены. Косметологи советуют, когда запасы подойдут к концу, стоит искать аналогичные альтернативы от компаний, которые не используют синтетические ароматизаторы, парабены и прочие проблемные ингредиенты. Сотрудничайте с теми компаниями, которые раскрывают все свои ингредиенты и секреты производства.