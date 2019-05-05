Сначала пострадает печень, волосы, кожа, а завершится усугубление проблемы сердечной болезнью, говорит врач.
Витамин D один из самых важных компонентов, который отражается на здоровье костей, волос и его недостаток вызывает непоправимые последствия. Но, практикующий врач подчёркивает, что приём витамина D весной может стать «смертельным». Переизбыток минералов в организме человека может стать фатальным. Причиной «отравления» клеток может стать период, в который человек решает прибегнуть к приёму дополнительных лекарств. Зимой некоторые люди могут принимать добавки, чтобы поднять их уровень, но когда нужно прекратить их принимать не все задумываются. Некоторые симптомы могут появиться молниеносно и они могут совпадать с другими заболеваниями. Витамин D помогает регулировать количество кальция и фосфатов в организме - питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья костей, зубов и мышц, поэтому важно поддерживать уровень в крови, подчёркивает эксперт. Поскольку солнце является основным источником витамина D, в зимние месяцы возможна его нехватка.
Дефицит витамина D может вызвать такие симптомы, как усталость, боль в костях и спине, депрессия и выпадение волос. По мере приближения лета стоит более пристально рассматривать угрозы от приёма добавок.
Следовательно, приём витамина D весной может стать «смертельным».
Это относится к взрослым, включая беременных и кормящих женщин, пожилых людей и детей в возрасте от 11 до 17 лет. Дети в возрасте от одного до 10 лет не должны иметь больше 50 микрограммов в день. Младенцы в возрасте до 12 месяцев не должны получать больше 25 микрограммов в день, подчёркивают эксперты. Но не стоит отбрасывать сведения, что кожа подвергается воздействию солнца в течение длительного времени, это может увеличить риск рака.