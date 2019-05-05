Вчера, 23:08

Сначала пострадает печень, волосы, кожа, а завершится усугубление проблемы сердечной болезнью, говорит врач.

Витамин D один из самых важных компонентов, который отражается на здоровье костей, волос и его недостаток вызывает непоправимые последствия. Но, практикующий врач подчёркивает, что приём витамина D весной может стать «смертельным». Переизбыток минералов в организме человека может стать фатальным. Причиной «отравления» клеток может стать период, в который человек решает прибегнуть к приёму дополнительных лекарств. Зимой некоторые люди могут принимать добавки, чтобы поднять их уровень, но когда нужно прекратить их принимать не все задумываются. Некоторые симптомы могут появиться молниеносно и они могут совпадать с другими заболеваниями. Витамин D помогает регулировать количество кальция и фосфатов в организме - питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья костей, зубов и мышц, поэтому важно поддерживать уровень в крови, подчёркивает эксперт. Поскольку солнце является основным источником витамина D, в зимние месяцы возможна его нехватка.

Дефицит витамина D может вызвать такие симптомы, как усталость, боль в костях и спине, депрессия и выпадение волос. По мере приближения лета стоит более пристально рассматривать угрозы от приёма добавок.

«В зимние месяцы вам следует рассмотреть возможность приема добавки, содержащей 10 микрограммов витамина D, если вы считаете, что вы не получаете достаточно от еды. Но организм обычно получает достаточно витамина D от естественного солнечного света (начиная с весны) и употребления в пищу таких продуктов, как яичные желтки, печень, жирная рыба и красное мясо», - говорит эксперт.

Следовательно, приём витамина D весной может стать «смертельным».

«Если вы принимаете витамин D в течение длительного периода времени, это может привести к накоплению кальция и повреждению почек, костей и сердца», - предупреждает врач. «В некоторых случаях это также может повлиять на «туалетные привычки». Другие симптомы могут включать усталость, потерю веса, чрезмерную жажду и обезвоживание».

Это относится к взрослым, включая беременных и кормящих женщин, пожилых людей и детей в возрасте от 11 до 17 лет. Дети в возрасте от одного до 10 лет не должны иметь больше 50 микрограммов в день. Младенцы в возрасте до 12 месяцев не должны получать больше 25 микрограммов в день, подчёркивают эксперты. Но не стоит отбрасывать сведения, что кожа подвергается воздействию солнца в течение длительного времени, это может увеличить риск рака.