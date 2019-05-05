Лечит даже рак: Названы скрытые 5 свойств боярышника

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Может предотвращать рак, бороться с холестерином и поддерживать иммунитет. Также не стоит забывать о побочных эффектах кустарника.

Каждое растение имеет какие-то свои скрытые свойства, на этот раз исследователи задумались над тем, какие скрытые свойства имеет боярышник. С древних времён его плоды использовали для фитотерапии, хотя всегда стоит помнить о побочных эффектах, изначально посоветовавшись с врачом.

Было отмечено, что наиболее питательными веществами, содержащимися в кустарнике, являются витамины B1, B2 и C, кальций, железо, фосфор, флавоноиды. Стоит назвать скрытые 5 свойств боярышника: лечение даже рака, улучшение пищеварения, борьба с холестерином, поддержание иммунитета и стабилизация артериального давления.

Если говорить про онкологические заболевания, то он обладает антиоксидантным свойством, которое предотвращает развитие заболеваний. Что касается холестерина, то флавоноиды устраняют дисбаланс в организме, предотвращая скопление налёта в кровеносных сосудах.

Укрепление иммунной системы происходит за счёт противовоспалительных свойств кустарника: антиоксиданты помогают выводить из организма опасные токсины. Также он стабилизирует артериальное давление, понижая или повышая его в случае отклонения от нормы. И наконец стоит сказать об улучшении пищеварения — боярышник, по рецепту врача, может быть использован для лечения расстройства желудка.

При всех его полезных свойствах, которые были названы выше, стоит напомнить, что боярышник имеет множество побочных свойств. И существует целый список заболеваний, при которых он может быть опасен. К ним стоит отнести заболевания почек и желудка, пороки сердца и другие. Стоит помнить, что о верной дозе может знать только врач, поэтому следует с ним проконсультироваться.