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Клинические тесты показали активацию иммунных клеток, в то время как побочных эффектов не выявлено.

Исследовательская группа из университета Томаса Джефферсона разработала вакцину для борьбы с раком толстой кишки. Как сообщается, лекарство успешно прошло первый этап клинических испытаний. Подробности тестов описали в материале журнала Journal of InnunoTherapy of Cancer.

Для тестирования лекарства было отобрано 10 добровольцев с раком кишечника 1 и 2 стадии. Исследователи ввели дозу вакцины участникам, кровь которых брали на анализ через 30, 90 и 180 дней. Результаты показали активацию иммунных Т-клеток, которые находят и уничтожают клетки опухоли. Вместе с тем, все добровольцы отмечали отсутствие каких-либо побочных реакций.

Вакцина действует возбудителем иммунной системы, «направляя» ее на молекулу GUCY2C. Установлено, что она способствует образованию раковых клеток. Для создания лекарства, образец этой молекулы скрестили с модифицированным «близнецом», что позволило активировать иммунитет.

На данный момент вакцина против рака кишечника успешно проходит испытания, но о полноценном лекарстве пока говорить рано. Второй этап исследований назначен на осень.