Эликсир молодости: Особые тренировки снижают биологический возраст артерий

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Физическая активность способна предотвратить старение сосудов. Бег заменяет медикаментозное лечение.

Член Европейского общества кардиологов, доктор Аниш Бхува заявил, что даже полугодовые тренировки снижают биологический возраст артерий на 4 года, а риск инсульта уменьшается на 10 %. Особые физические упражнения задерживают старение кровеносных сосудов.

Доктор Бхува провел эксперимент, в ходе которого следил за состоянием здоровья 140 участников бегового марафона. Испытуемые пробегали около 15 км в неделю на протяжении 6 месяцев. Исследование показало, что у начинающих спортсменов нормализовалось артериальное давление и работа организма в целом.

Ученый сделал вывод, что даже короткая физическая программа останавливает старение сосудов. Бег положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Однако спорт не единый эликсир молодости. Исследователи медцентра в Нидерландах разработали вещество, которое также замедляет старение. Ученые уже опробовали препарат на мышах.

Основной принцип этой разработки заключается в разрушении определённых клеток организма. Эти клетки накапливаются в теле человека на протяжении всей жизни. Именно они провоцируют большинство «старческих» болезней.

Новый препарат способен найти эти клетки и вызвать у них реакцию самоуничтожения. Опыты на мышах показали, что после удаления повышается выносливость организма.

Специалисты планируют продолжить усовершенствование своей разработки и в дальнейшем адаптировать препарат для человеческого тела.