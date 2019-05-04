Диетологи назвали самые распространённые заблуждения при здоровом питании

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К ним можно отнести неверное понимания здорового питания и убеждённость, что можно не соблюдать режим питания. Также похудеть мешает отсутствие баланса в рационе.

Иногда правильное питание не приносит желаемых результатов. Такую тенденцию диетологи связывают с популярными заблуждениями. Если человек сидит на здоровом питании на протяжении нескольких месяцев и не худеет, то ему стоит задуматься, почему.

Врачи назвали самые распространённые заблуждения, такие как неверное понимание термина «здоровое питание», убеждённость в том, что при ПП не может быть переизбытка калорий и что режим питания не имеет особого значения, если ешь только правильные продукты.

Если говорить о самом термине, то сейчас границы несколько стёрлись: под здоровым питанием подразумеваются не только продукты без пищевого мусора, но также и батончики, кофе, чаи и коктейли для похудения. И всё-таки рацион должен быть сбалансированным, разнообразным, суть здорового питания заключается в том, что организм получает все необходимые питательные вещества.

Также стоит помнить о дефиците калорий. В нашем обществе бытует мнение, что при правильном питании невозможен переизбыток калорий, но на самом деле это не так. Необходимо придерживаться небольшого дефицита калорий, даже при здоровом питании можно набрать больше, чем потратить.

Что касается режима питания, то он имеет большое значение, поскольку организм подстраивается под определённые условия. Если человек привыкает есть мало, а потом «налетает» на еду, то это создаёт диссонанс. Дело в том, что в организме есть пропорция: чем меньше человек ест, тем меньше он тратит калорий. В связи с этим важна системность.

И напоследок стоит сказать о сбалансированном питании. Если это не так и, например, в рационе преобладают углеводы, то в организме будет возрастать процент гормона инсулина, который является главным врагом жиросжигания. Тогда ни о каком похудении не может быть и речи.