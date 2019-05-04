Черви выедят глаза: Врачи рассказали об опасности частого использования контактных линз

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Игнорирование простейших правил может привести не только к частичной, но и к полной потере зрения. Любителям подобной оптики следует помнить об очагах инфекции и о правильном выборе офтальмологических приспособлений.

Как оказалось, около 30% населения планеты имеют проблемы с глазными заболеваниями, из-за чего актуальность использования очков и линз как никогда высока. Многие граждане стесняются появляться на людях в громоздких оправах, поэтому им легче подобрать удобные линзы и скрыть недостаток своего организма. Однако, далеко не все знают о подводных камнях, скрывающихся в ношении подобных оптических средств. Врачи рассказали об опасности частого использования контактных линз, поведав об ошибках, зачастую стоящих людям зрения. В первую очередь эксперты напомнили о правилах гигиены, ведь далеко не все соблюдают их, промывая свои линзы в проточной воде, где могут содержаться бактерии. Если использовать линзы после промывки в сомнительных жидкостях и вовремя не обратиться к офтальмологу, то микроскопические черви попросту выедят глаза, образовав целое гнездо в глазнице, как и случилось с одним из известных спортсменов. Также инфекцию в глаз можно занести, если устанавливать линзы немытыми руками. Не менее опасным является ношение цветных линз, ведь некоторые производители наносят красители прямо на их поверхность, из-за чего глаза контактируют с краской, буквально стираясь от контакта с линзами, что может привести к серьёзному воспалению.

Эксперты поспешили напомнить, что ношение линз само по себе опасно, ведь глаз лишается жизненно важного поступления кислорода, что способствует развитию гипоксических изменений роговицы, где появляются сосуды, которым там совсем не место. Даже самые современные линзы имеют существенные риски, ведь недостаток кислорода также часто приводит к появлению язвы роговицы, а данный недуг может доставить пациентам уйму дискомфорта из-за нестерпимой и жгучей боли. Наиболее распространённой ошибкой у носителей линз также является нежелание снимать их перед сном. За день на линзах накапливается большое количество бактерий, которые впоследствии будут иметь больше шансов на размножение в конъюнктивальной полости, а кислородное голодание глаз, усиливающееся ночью, значительно способствует распространению болезнетворных микроорганизмов.