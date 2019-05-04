Лайм - помощник или вредитель? Эксперт раскрыл секрет пользы зелёного фрукта

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Известный огромным содержанием витамина С лайм способен укреплять стенки сосудов и защищать зубы от кариеса. Однако специалист утверждает, что этот зелёный фрукт может и навредить организму.

Лайм считается ближайшим «родственником» лимона. Популярным он стал ещё до нашей эры, но специально выращивать его начали только в 19 веке. По словам диетологов, высокое содержание витамина С делает лайм просто незаменимым в лечебном питании. Кислоты, содержащиеся в данном продукте, выводят холестерин, растворяют жиры и позволяют поддерживать форму.

Кроме того, лайм служит отличным дополнением ко многим блюдам. Этот фрукт всегда есть в холодильнике как у профессионального кулинара, так и у любителя. Его вкус немного горьковат, поэтому он придаёт напиткам, коктейлям и другим блюдам приятный свежий вкус и аромат и особую пикантность.

К тому же использование лайма не ограничивается только гастрономическим применением. Интересно, что его активно применяют в косметологии. Лайм – первый помощник, если необходимо вернуть коже упругость и эластичность. Он используется и как антисептическое средство, а также при лечении герпеса, бородавок и простуды. Эксперт раскрыл ещё один секрет пользы зелёного фрукта: он обладает успокоительным эффектом и отлично действует на нервную систему.

Однако данный продукт, по словам немногих экспертов, вредитель для организма. Множество проблем может приобрести человек, если он имеет язву желудка, гастрит или панкреатит. При таких заболеваниях лайм строго противопоказан из-за повышенного содержания кислот. Также в больших количествах данный продукт не только не принесёт пользу дёснам и зубам, но и навредит им. Чтобы этого избежать, после употребления специалисты советуют тщательно полоскать ротовую полость и не забывать об индивидуальной непереносимости. Кроме того, медики не советуют употреблять семена лайма, поскольку они являются ядовитыми.