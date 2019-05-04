Медики «отобрали хлеб» у маникюрщиц, назвав 5 причин расслоения ногтей

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Беременность, грибок на пальцах, ранки – первые противопоказаний для наращивания ногтей. К тому же повреждается собственный ноготь.

Каждая женщина мечтает о красивых и здоровых ногтях. В 75% случаев, дамы решаются на наращивание и остаются довольными, однако мало кто из них задумывается о реальном вреде процедуры. Медики не стали молчать и «отобрали хлеб» у маникюрщиц, назвав 5 причин расслоения ногтей.

Но сперва они отметили минусы популярной процедуры. Всегда есть риск повреждения натуральных ногтей, особенно если мастер оказался неопытным или же качество используемых материалов оставляет желть лучшего. Также существует ряд противопоказаний, о которых маникюрщицы практически никогда не говорят. Это беременность, грибок на пальцах, различные ранках и травмы ногтевой пластины, а также болезни эндокринной, пищеварительной или выделительной систем.

Если же говорить о восстановлении, что несомненно потребуется после наращивания, стоит обратить внимание на своё питание. Рацион должен быть полноценным и включать в себя рыбу, мясо, молочные продукты и фрукты. Немаловажным является контакт с моющими химическими средствами. Его следует избегать, воспользовавшись перчатками.

Если девушка хочет красивый и естественный маникюр, то стоит забыть не только о наращенных ногтях, но и о гель-лаке. Нежелательно использовать металлические палочки, ведь есть масса аналогов – керамика, дерево. Вид ногтей может рассказать о проблемах со здоровьем. Например, дефицит железа или кальция.