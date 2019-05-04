Врачи ошиблись. Загар не провоцирует рак кожи - ученые

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Вещества, входящие в состав солнцезащитных кремов вызывают вопросы касательно их влияния на здоровье человека.

"Дело в том, что ультрафиолетовое излучение вызывает рак кожи. Нет никаких сомнений в этом... все должны использовать солнцезащитный крем с точки зрения рака кожи”, - сказал Фридман, профессор и кафедры дерматологии в Школе медицины и медицинских наук Джорджа Вашингтона журналу TODAY.

Однако, согласно исследованиям, ингредиенты кремов, «поглощающих» ультрафиолетовое излучение, защищая кожу от рака, могут нарушить гормональную систему и тем самым повлиять на репродуктивную функцию и гормоны щитовидной железы. Кроме того, ученые беспокоятся о дефиците витамина D, который можно получить, постоянно пользуясь солнцезащитными кремами.

Профессор Фридман утверждает, что нахождение на активном солнце (с 10 до 16 часов) без защитных средств, даже в течение нескольких минут может вызвать повреждения в структуре ДНК, которые вызывают рак кожи.

Что же делать человеку, защищаться от солнца или же получать витамин D напрямую, не обращаясь к фармацевтике?

В исследовании, опубликованном Оutside online, приводится статистика заболеваний и смертности среди людей избегающих солнца и любителей загара. По большому счету в исследовании говорится о том, что врачи ошиблизь и загар не вызывает рак кожи.

Однако медики в один голос твердят, что выходить на солнце без защиты нельзя, доводы в пользу этого приведены выше.