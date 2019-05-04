Недостаточная физическая активность по смертности приравнивается к курению - медики

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Недостаточная физическая активность была признана одним из самых острых факторов риска смерти в мире. Медики приравняли уровень смертности от отсутствия физической активности к смертности от курения.

Уже в течение многих лет учёные медики пытаются составить рейтинг заболеваний и их причин, которые приводят к большему количеству смертей, но многие всё же пришли к мнению, что их невозможно расположить в правильном порядке.

Так в их топ вошла самая, скорее всего, неоднозначная причина – недостаточная физическая активность. Само по себе это действие, а точнее бездействие, не выглядит, как угрожающее здоровью «нечто», но те побочные эффекты, что оно за собой несёт, заставляют задуматься, как минимум, об утренней зарядке.

Недостающая физическая активность, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), становится одной из тех причин, что приводят к развитию неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, рак и диабет. Всемирная организация здравоохранения поясняет, что каждый четвёртый человек, живущий на Земле недостаточно активен, среди которых более 80% подростков, испытывающих существенный недостаток физической активности.

Медики, проводившие исследования по этому направлению, выяснили, что уровень смертности от низкой физической активности равен уровню смертности от курения, которое наносит непоправимый вред здоровью.

Регулярное проведение упражнений или любой физической нагрузки в разы улучшает состояние мускулатуры, а также сердечной и дыхательной систем, снижает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта, диабета, различных видов рака (включая рак молочной железы и толстой кишки), а также депрессии.

ВОЗ инициировало программу, общей идеей которой стало сокращение распространенности недостаточной физической активности к 2025 году на 10%. Сейчас эту политику поддержали в 56% государствах-членах ВОЗ.