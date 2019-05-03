Береги здоровье смолоду: Отказ от чистки зубов в детстве повышает риск инфаркта

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Воспалительные процессы дёсен провоцирует заболевания не только зубной полости, но и организма в целом.

Британские ученые представили результаты новых исследований в стоматологической сфере. Эксперты подтвердили, что отказ от чистки зубов в детстве повышает вероятность серьёзных заболеваний организма.

Эти данные удалось получить в ходе эксперимента, который длился 27 лет. Врачи раз в полгода контролировали изменения полости рта 755 человек. Оказалось, что те, кто в детстве не следил за зубами, имеют больший риск возникновения инфаркта и инсульта. Воспалительные процессы плохо влияют на циркуляцию крови, что может привести к преждевременной смерти.

Этот эксперимент подтвердил связь между болезнями сердца и проблемами полости рта.

Народная мудрость не зря гласит: «Береги здоровье смолоду». Врачи советуют родителям серьёзно обратить внимание на эту проблему. Ведь намного проще научить ребенка чистить зубы в детстве, чем в зрелом возрасте лечить воспалительные процессы.

Специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом перед выбором зубной щетки для ребенка, ведь неправильно подобрана степень жёсткости может только навредить.