Ожирение— стоп: Рис уберет лишние килограммы

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Четверть чашки риса поможет усилить чувство сытости и сбросить избыточный вес.

Японские диетологи сообщили, что умеренное увеличение употребления риса (четверть чашки) поможет убрать лишние килограммы.

Доктор Томоко Имаи рассказал, что рис способен защитить от увеличения веса. Растительные соединения, клетчатка и питательные вещества в цельном злаке повышают чувство сытости, что помогает предотвратить переедание.

К такому выводы специалисты пришли после тщательного изучения зерна. Ученые ознакомились со всеми продуктами из риса, включая белый, бурый и коричневый вид. Эксперты также обобщили данные потребления в 136 городах, население которых больше 1 млн.

Ученые выяснили, что в населениях с высоким потреблением риса уровень ожирения значительно ниже, чем те, кто мало использует этот продукт в питании.

Доктор медицинских наук Имаи заявил, что там, где едят рис в качестве основного блюда, людей с лишним весом меньше. Японская еда и азиатская диета поможет предотвратить появление избыточных килограммов.

Японские диетологи могут смело говорить «стоп» проблемам веса. Ожирение теперь имеет еще один вариант лечения. Рис не только уберет лишнее, но и избавит организм от накопившихся шлаков и токсинов.

Эксперты советуют не только добавить рис в свой рацион, но и увеличить физическую активность. Ведь спорт вместе с правильным питанием поможет улучшить метаболизм и по-новому запустить организм.



