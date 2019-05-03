Сон менее 7 часов опасен для жизни— ученые

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Хронический короткий сон повышает риск закупорки артерий, заболеваний сердца и ранней смертности.

Недосыпание — фатальная проблема ХХІ века. Десятилетние исследования доказали, что короткий сон опасен для здоровья.

Ученые выяснили, что взрослые, которые спят менее 7 часов в день, имеют низкий уровень определенных «микроРНК», молекул, которые влияют на функции генов. Эти частицы играют ключевую роль в регулировании здоровья сосудов и являются биологическими показателями сердечно-сосудистой системы.

Эксперты говорят, что из-за короткого сна возникает кальцификация артерий, гипертония, высвобождение «С-реактивного белка», что также приводит к повышению сахара в крови. Большое количество глюкозы может привести к диабету 2 типа.

Представители Национального фонда сна сообщили, что недосыпание может повысить аппетит и снизить уровень сытости. Это влечёт за собой неконтролируемое употребление быстрых углеводов и сладкой продукции. Ожирение является главным фактором диабета 2 типа.

Эксперты также отмечают, что недосыпание влияет на психическое состояние человека. Нарушенный сон может спровоцировать эмоциональную нестабильность, депрессию или беспокойство.

Специалисты по кардиологии заявили, что человек должен спать 7-8 часов в день. Это «золотая середина» для хорошего самочувствия и продуктивности.

Те, кто спят менее 7 часов, повышают риск ранней смерти на 10 %. Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний назвали недосыпание «эпидемией» современной жизни.