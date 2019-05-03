Клетчатка помогает бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями – Учёные

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Исследование показало, что её употребление снижает риск развития диабета, рака толстой кишки, помогает сбросить лишний вес и ускоряет вывод избыточных половых гормонов у женщин.

Многие знают, что в рационе питания обязательно должна присутствовать клетчатка. Однако не многие знают, что она помогает бороться с сердечно сосудистыми заболеваниями.

Это доказал недавний метаанализ проведённый американскими учёными. Всего в анализ были включены данные 185 исследований и 58 клинических испытаний, в которых приняли участие 4635 человек.

Исследование показало, что у людей, которые употребляли от 25 до 30 грамм клетчатки в день наблюдали снижение риска развития диабета, рака толстой кишки и сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 20-30%.

Также выяснилось, что те, кто ел большое количество клетчатки, содержащейся в овощах, фруктах и цельнозерновых, имели более низкое кровяное давление и холестерин, и не имели лишнего веса.

Предыдущие исследования учёных показали, что углеводы, такие как макароны или картофель могут стать более волокнистыми, если постоят в холодильнике ночь. Тогда пользы от них гораздо больше.

Учёные говорят, что включение в рацион клетчатки особенно нужно женскому организму. Она ускоряет вывод избыточных половых гормонов, а они как известно являются распространённой причиной опухолей половой сферы у женщин.

Диетологи назвали продукты, в которых содержится клетчатка. Это бобовые, зелень, каши, овощи, орехи, фрукты и ягоды. Добавив их в рацион можно сохранить здоровье и сбросить лишний вес.