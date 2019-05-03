Мама была права: Учёные доказали вред протеина для здоровья

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Повсеместно доступные и заявляемые как безопасные протеиновые коктейли угроза для организма в долгосрочной перспективе.

Протеиновые порошки, которые являются основой для коктейлей для построения мышечной массы продаются в каждом спортивном магазине. Производители повсеместно заявляют об их безопасности, полезных качествах и природном происхождении.

На рынке фитнес добавок преобладает протеиновые порошки на базе сывороточных белков. Такие белки содержат высокое количество аминокислот с разветвлёнными цепями (BCAA). По подсчётам аналитиков мировая финансовая стоимость рынка сывороточного протеина в 2017 году составляла $9,4 млрд, а к 2023 году она может вырасти до $23 млрд.

BCAA представляет собой три незаменимые аминокислоты, предназначенные для набора мышечной массы у людей заинтересованных в бодибилдинге. Учёные из Сиднейского университета поставили под сомнения положительные качества аминокислот и доказали вред протеина для здоровья.

По мнению исследователей, белковая диета с высоким содержанием BCAA и низким содержанием других необходимых веществ имеет много негативных последствий в долгосрочной перспективе и сказывается на продолжительности жизни. Проведенный на мышах эксперимент показал, что чрезмерно высокий уровень аминокислот может влиять на настроение и вызывать сильную тягу к пище, которая в свою очередь приводит к ожирению. У лабораторных мышей, находящихся на высокобелковой диете, наблюдали повышенный уровень аминокислот в крови, который в свою очередь влиял на функцию альфа-аминокислоты – триптофана. Увеличение триптофана влияет на выработку серотонина в головном мозге. Помимо «эффекта счастья» серотонин отвечает за стимулирование сна, а его нехватка становится мощным сигналом для повышения аппетита. У мышей на белковых диетах через некоторое время стали наблюдать ожирение, а срок их жизни существенно уменьшился.

Исходя из данных исследования можно сказать, что мама была права и протеин при его неправильном употреблении опасен. Диетологи участвующие в исследовании советуют стремиться балансировать питание и не налегать на протеиновые порошки, чтобы избежать нежелательные последствия для организма.