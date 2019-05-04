Постоянные головокружения и слабоумие: медики назвали вещества, которых не хватает вегетарианцам

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Среди этих веществ стоит отметить витамин В12, кальций, йод, железо. Диетологи отмечают, что вегетарианская диета не может быть полезной.

Учёные из Университета Ньюкасла рассказали, к чему может привести недостаток витамина В12. Данное вещество имеет огромное значение для выработки эритроцитов, жирных кислот и некоторых нейротрансмиттеров. Его нехватка может вызвать постоянные головокружения и слабоумие, также среди симптомов стоит отметить легкие кровотечения, высокую утомляемость, учащенное сердцебиение.

Медики назвали и другие вещества, которых не хватает вегетарианцам, но они необходимы для полноценной и здоровой жизни: кальций, йод, железо. Например, железо помогает в образовании гемоглобина в эритроцитах, который переносит кислород по всему телу. Между тем, недостаточное количество кислорода в мозгу ведёт к гипоксии. При наличии данного отклонения можно наблюдать нарушения сна, постоянные головные боли и даже судороги.

Если говорить о йоде, то он необходим для выработки тироксина, гормона щитовидной железы, - его зачатую прописывают доктора, чтобы урегулировать скорость обмена веществ и развития центральной нервной системы. При его достаточном количестве наблюдается прекращение выпадения волос, запоров и учащённого сердцебиения. Кальций же необходим для укрепления костей.

Кстати говоря, многие диетологи отмечают, что вегетарианская диета никогда не станет сбалансированной, поскольку организм нуждается в мясе. Отсутствие мяса в рационе приведёт к ослаблению иммунитета, низкому гемоглобину и анемии.

Немаловажное значение здесь имеет регион обитания. Было доказано, что наибольшее число вегетарианцев проживают в умеренном поясе. Дело в том, что для поддержания жизни, например, в Сибири необходимы жиры: в Красноярском крае лето длится около 2 месяцев, а зимой температура достигает - 50. В таких условиях вегетарианство становится проблематичным.