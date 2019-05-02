Худей правильно: Эксперт назвал лучшие упражнения для сгонки лишнего веса

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При разумном подходе жир на теле превратится в мышцы максимально быстро, но придётся придерживаться определенных правил.

Эксперт в фитнес-индустрии Ароша Неконам пролил свет на то, как сделать фигуру привлекательной в предельно сжатые сроки. Обладателями красивого тела становятся те, кто придерживается сбалансированного питания с дефицитом калорий и регулярно посещает спортзал. Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для сгонки лишнего веса: тяга штаги, приседания, выпады, жимы от груди и с плеч. Именно база позволит сформировать красивое тело. Перечисленные упражнения заложат костяк при создании мышц тела, а затем его следует оттачивать с помощью различных изоляций.

При этом не стоит пренебрегать кардиологическими нагрузками. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, развивают лёгкие и выносливость. Речь идёт о беге, плавании, езде на велосипеде, подвижных играх: футболе, волейболе, баскетболе и прочих.

Эксперт даже придумал слоган: «худей правильно» и рекомендует своим воспитанникам одни и те же принципы уже много лет. Фитнес-инструктор советует не забывать о правильном питании, без которого нельзя построить фигуры мечты. Например, можно по два часа вкалывать в тренажерном зале, а затем приходить домой и съедать огромное количество жиров или углеводов. В результате человек не похудеет, а напротив, наберет массу, причем не мышечную, а жировую.

Существует и обратная ситуация, когда начинающий атлет интенсивно тренируется, но получает с пищей мало калорий. В этом случае он не разовьет мускулатуру, а похудеет. Только разумный подход приведет к положительному результату.