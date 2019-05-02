Медицина будущего: Учёные нашли способ предотвратить рак поджелудочной железы

Вчера, 22:10

Медикам удалось обнаружить ген, который провоцирует развитие страшной онкологии. Удалив его у лабораторной мыши, специалисты предотвратили развитие опухоли.

Рак поджелудочной железы по распространённости сейчас находится на 6 месте. Однако данный диагноз ежегодно ставится всё большему количеству пациентов. По прогнозу специалистов, к 2030 году этот вид онкологии станет второй причиной смертности после рака лёгких. Учёные всего мира прикладывают максимум усилий, чтобы предотвратить развитие злокачественных опухолей в организме человека. На днях американские исследователи приблизились к решению проблемы с развитием рака поджелудочной железы.

Разрабатывая методы замедления роста злокачественного образования поджелудочной железы, учёные из Нью-Йоркского и Мичиганского университетов неожиданно нашли способ полностью предотвратить рак этого органа. Исследование на лабораторных мышах показало, что ген ATDC является основным фактором развития поджелудочной онкологии. Удалив его, медики блокировали рост опухоли поджелудочной железы у грызунов. Для эксперимента были отобраны мыши, которых специально «снабдили» панкреатитом. Это заболевание является одним из предвестников рака. Учёные признались, что сами не ожидали настолько позитивного эффекта. Они признались, что медицина будущего будет не лечить заболевания по факту, а предупреждать их заранее. Эксперимент с удалением ATDC будет продолжаться, прежде чем его проведут на человеке. Ранее медики из Техаса внедрили мышам с раком поджелудочной железы специальный ингибитор, который помог защитить ЖКТ от внутреннего кровотечения при лучевой терапии. Именно эта проблема не позволяет эффективно лечить данную онкологию у людей.