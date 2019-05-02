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Японские учёные провели ряд исследований и определили, что рис помогает в несколько раз снизить риски чрезмерного веса.

Проблемы ожирения давно беспокоят медиков и учёных во всём мире. Это и понятно, ведь лишний вес является причиной многих серьёзных заболеваний.

Недавно учёные из Японии провели ряд исследований. В результате был назван злаковый продукт, помогающий избавиться от ожирения. Им оказался рис. Итоги опыта были представлены в Великобритании на Европейском конгрессе по вопросам здоровья.

В исследовании изучался рацион жителей более 135 стран и их количество потребления различного вида риса и рисовой муки. Государства разделили на две группы. В первой группе было низкое потребление этого злака, а во второй высокое.

В результате стало ясно, что в группе, съедающей в среднем 150 грамм риса ежедневно, риск ожирения оказался меньше, чем в странах, где рис почти отсутствует в рационе. Лидерами по употреблению риса стали Бангладеш и Камбоджа. Меньше всего едят этот злак в Англии, Америке и Франции.

Благодаря своему уникальному составу рис является незаменимым продуктом в диетическом питании. Примерно на 70% он состоит из сложных углеводов, а они, как известно, являются прекрасным источником энергии. Также они помогают наладить работу ЖКТ и снизить количество потребляемых жиров и сахара за день.

Учёные выяснили, что если человеку увеличить употребление риса на 50 грамм в день, то можно снизить риск ожирения на 1%. Конечно, эта цифра кажется скромной, но если смотреть в более глобальных масштабах, то данный процент может спасти жизни миллионов людей на планете.