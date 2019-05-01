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Скоро врачи смогут избавлять страдальцев от неуправляемого состояния, а раньше у них не получалось это делать.

Сотрудники Стэндфордского университета научились эффективно выявлять миалгический энцефаломиелит. По-другому эта болезнь называется синдром хронической усталости. Она возникает на фоне иммунной дисфункции и проявляется в виде плохого самочувствия даже при выполнении минимального объема работ. К этому недугу скептически относятся многие люди и даже некоторые врачи. Новое же исследование доказало наличие такой болезни. Учёные разработали тест крови для определения хронической усталости с тем, чтобы защитить пациентов с опасными симптомами: упадком сил при отсутствии предпосылок для плохого самочувствия. Авторы эксперимента говорят, что созданный способ не только подтверждает биологическую основу причин страданий человека, но поможет указать пути лечения неуправляемого состояния.

До нынешнего времени врачи не могли понять природу синдрома хронической усталости. Он возникал чаще всего после выполнения физической работы и считался необъяснимым явлением в современной медицине. Коллеги считали людей с этим недугом обманщиками, которые пытаются увильнуть от выполнения служебных обязанностей. Даже многие врачи придерживались такой же точки зрения. Одной из главных проблем понимания расстройства считалось отсутствие биомаркеров, которые могли бы выявить заболевание.

Разработанный тест определяет синдром хронической усталости с помощью изучения иммунных клеток человека и плазмы крови. Результаты данного анализа многое рассказывают врачам о состоянии здоровья пациента. По словам учёных, у людей с миалгическим энцефаломиелитом клетки крови необычным образом реагируют на стресс и физические нагрузки. В итоге работники чувствуют сильную физическую усталость при выполнении небольшого числа дел. Пока эксперты научились только выявлять заболевание, но в скором времени они смогут его лечить.