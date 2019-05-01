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Напитки с аминокислотами не сделают человека сильнее, а напротив, превратят его в «жалкое обрюзгшее существо» с лишним весом и сердечными заболеваниями.

Ведущие активный образ жизни любят протеиновые коктейли, которые употребляют для наращивания мышечной массы, только вот мало кто задумывается о вреде этой сомнительной продукции. Сотрудники Университета Сиднея провели исследование одного из самых популярных товаров в наши дни. Речь идёт о протеиновых коктейлях, необходимых для роста мышц, как говорят спортивные инструкторы. На самом деле достижения химической промышленности не только не сделают человека сильнее, но и превратят его в полное слабое существо. Как показал эксперимент, протеиновые коктейли сокращают продолжительность жизни и способствуют ожирению. Исследование доказало, напитки с аминокислотами приносят больше вреда, чем пользы.

Протеиновые коктейли в целом наносят непоправимый ущерб здоровью человека. Их употребление действительно вызовет прирост массы атлета, но в данном случае подразумевается общий вес, а не мышцы. Увеличение количество белка в рационе плохо сказывается на самочувствии спортсмена. Напитки с аминокислотами способствуют росту объема тела, но при их регулярном употреблении жир увеличивается быстрее, нежели мышцы. Повышенные дозы белка на самом деле не выступают кирпичиками при строительстве красивой фигуры, а откладываются в крови. В итоге это грозит развитием серьезных заболеваний, вплоть до рака.

В наше время очень популярными являются аминокислоты BCAA. Считается, что они способствуют быстрому восстановлению организма после выполнения тяжелых физических упражнений. На самом деле BCAA разрушают гормон «счастья» серотонин и способствуют развитию депрессии. Учёные во время эксперимента давали мышам спортивные добавки и заметили, что те начали активно набирать массу. Однако в результате нестандартного рациона у грызунов появился жир, а не вожделенные мышцы. После чего из-за избыточного веса у подопытных возникли заболевания сердечно-сосудистой системы. Новое исследование показало, что в погоне за атлетической фигурой главное – не переусердствовать.