Из дома ни ногой: Ученые предупреждают об усилении магнитных бурь

Сегодня, 07:00

В мае эксперты прогнозируют аномальную солнечную активность. Без аптечки выходить на улицу крайне опасно.

Из дома ни ногой, такой совет могут дать медики людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонным к мигреням на ближайший месяц. В следующие несколько недель количество «черных» дней будет рекордным, праздники для многих также станут настоящим испытанием.

Ученые предупреждают о значительном усилении магнитных бурь, возрастет также их количество. Метеозависимые россияне почувствуют себя не очень хорошо уже 2 мая. В это день солнечный шторм достигнет 4 баллов. В городах Подмосковья бури начнутся незадолго до полуночи. Всем гражданам рекомендовано держать лекарства и телефоны под рукой, а как только начнет «колбасить» сразу же звонить в скорую.

Следующая магнитная буря ожидается 5 мая. Такой короткий перерыв между «магнитными атаками» может расстроить здоровье даже тех, кто считал себя обладателем богатырского здоровья. Главные симптомы, на которые стоит обратить внимание: слабость, головокружение, раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Облегчить состояние помогут выписанные врачом лекарства. Хорошо помогают также народные средства: отвар мяты, мед, зеленый чай. Алкоголь в эти дни желательно исключить полностью, вместе с острыми, жирными и жареными продуктами.