Антидепрессанты – причина аутизма: Прием успокоительных во время беременности приводит к отклонениям – ученые

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Группа исследователей установила связь между развитием аутизма у детей и приемом антидепрессантов. Это позволило разработать лечение, улучшающее социальную адаптацию.

Часто будущие матери страдают психологическими расстройствами, которые обусловлены изменениями в женском организме. Для борьбы с депрессией у беременных женщин применяют препарат Флуоксетин, который снижает тревожные чувства. При этом лекарство лишено побочных эффектов, которые свойственны аналогичным препаратам.

Ряд исследований показал, что действующее вещество лекарства может проникать в плаценту, а иногда – даже попадать в грудное молоко. Сотрудники медицинской школы Duke-NUS провели серию опытов над лабораторными мышами, что бы выявить влияние антидепрессанта на плод. Одной группе Беременных грызунов на протяжении 15 дней давали Флуоксетин, а вторую - оставили без лекарства.

У особей, родившихся от мышей, принимавших антидепрессанты, были обнаружены отклонения. Здоровые мыши исследовали Y-образный лабиринт последовательно, - не возвращаясь к пройденным местам. В то же время, потомство второй группы не проявляло естественной активности, игнорируя ответвления лабиринта. Как выяснилось, после воздействия Флуоксетина у мышей проявилась гиперактивность в рецепторах серотонина. Это нарушало здоровое формирование социального поведения.

По мнению авторов исследования, воздействие на эти рецепторы позволит лечить аутизм у новорожденных. Следующие исследования смогут доказать, что антидепрессанты – это причина аутизма, используя добровольцев. Но тот факт, что прием успокоительных во время беременности приводит к отклонениям – ученые уже доказали.