Боль в ногах может быть признаком онкологии

Сегодня, 07:00

Рак кишечника может проявлять себя далеко от очагов воспаления. Британский журналист обратился в больницу с жалобами на больные ноги, но это оказалось признаком опухоли в кишечнике.

Современная медицина выделяет несколько симптомов рака кишечника. Большинство из них связаны с пищеварением, и трудностями с походами в туалет. Тем не менее, 59-летний журналист из Уэльса поступил в больницу с жалобами на боли в ногах и спине.

Джереми Боуэн, проработавший 35 лет на BBC, почувствовал ноющие боли, которые он сослал на усталость, но обследование в больнице вскрыло истинный диагноз – рак кишечника. Как отмечается, пациент даже не предполагал эту болезнь, так как его не беспокоили боли в области живота, а стул остался неизменным.

Эксперты не исключают, что Боуэн столкнулся с атипичными симптомами. Недавние исследования показали, что воспалительные процессы могут проявлять себя далеко от очага воспаления. Более того, люди не всегда могут точно определить источник боли. Исходя из этого, боль в ногах или спине вполне может быть признаком онкологии.

Врачи напоминают, что своевременное обследование – это ключ к успешному лечению. Даже безобидная, казалось бы, боль может быть предвестником серьезного заболевания. Необходимо ежегодно проходить комплексное обследование, которое позволит избежать прогрессирования возможных болезней.