Грудное кормление защищает детей от будущего ожирения – учёные

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Дети, никогда не употреблявшие грудное молоко, на 22% чаще сталкивались с лишним весом в будущем. Самые лучшие показатели были у младенцев, которых кормили грудью не менее 6 месяцев.

На апрельском конгрессе европейских медиков, который был посвящен детскому ожирению, обсуждались эффективные методы борьбы с данной проблемой. Особое внимание учёные уделили системе питания малышей до года. Исследования в данном секторе проводили португальские специалисты. Результаты показали, что грудное кормление защищает ребёнка от ожирения в дальнейшем.

В ходе исследования, медики из Лиссабона поделили респондентов на три категории. В первой группе находились малыши, которых кормили искусственным питанием. Во второй были дети, вскормленные грудью в течение 6 и более месяцев, а в третьей группе мамы давали своим чадам грудное молоко, но не больше 6 месяцев. Первая группа оказалась на 22% больше подвержена избыточному весу, а третья на 12% больше, по отношению ко второй группе. Учёные рассказали, что материнское молоко обладает лучшим балансом полезных веществ, что является для детей своеобразной защитой от избыточного веса.

На конференции обсуждался вопрос отказа молодых мам от грудного вскармливания. Существуют стереотипы, что после такой процедуры грудь навсегда утратит форму. Специалисты рассказали, что этого легко можно избежать, если готовиться ещё до родов. Будущим мамам необходимо выполнять несложные упражнения для укрепления грудной мышц, а контрастный душ поможет сохранить упругость кожи в этой области. Чтобы не лишить своего ребёнка счастливого будущего, говорят учёные, необходимо тщательно готовиться.