От жиров – только польза: Названы жирные продукты, которые не вредят организму

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Шоколад, яйца и свинина – лишь часть продуктов, в которых содержатся полезные для нормального функционирования организма жиры. Диетологи уверены, что некоторые источники жира просто необходимы для ежедневного питания.

Многие ошибочно считают, что похудеть можно, только исключив из рациона жиры. Однако специалисты утверждают, что это далеко не так. От жиров может быть польза, они нужны организму для нормального функционирования. Но есть правильные жиры и неправильные. Разница меду ними в том, что первые приносят пользу, а вторые – только вредят. Диетологами названы жирные продукты, которые обязательно должны быть в рационе.

Среди них на удивление большинства содержится шоколад. Многие считают, что шоколад вреден. Однако в большом количестве негативное влияние может оказать только молочный шоколад. Горький же, напротив, содержит мало сахара, а его жирность идёт только на пользу.

Грецкие орехи славятся своей необходимостью. Практически ни одна диета и правильное питание не обходятся без этого продукта. Всё потому, что это отличный источник правильных жиров. Они богаты альфа-линолевой кислотой и омега-3 и позволяют ускорять метаболизм.

Многие отказываются от свинины из-за большой жирности. Однако эксперты уверены, что это ошибка. Данный сорт мяса богат калием и железом, которые очень полезны для сердца и сосудов. К полезным жирам относят и те, которые содержатся в сыре. Некоторые специалисты даже рекомендуют завершать приём пищи небольшим кусочком сыра, чтобы улучшить пищеварение.

Яйца также присутствуют во многих здоровых рационах, и это, как указывает специалист, абсолютно правильно. Ведь они содержат вещества, которые позволяют им отлично усваиваться и помогать в расщеплении вредных жиров. Полезные жиры присутствуют и в авокадо. Он содержит L-карнитин, который сходен по свойствам с витаминами группы В, помогая стимулировать метаболизм.