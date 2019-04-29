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После доработок известные препараты от неврологических заболеваний смогут использоваться в лечении эпилепсии.

Профессор Инна Слуцкая из Университета Тель-Авива обнаружила новое направление в медикаментозном лечении эпилепсии. В частности, речь идет о синдроме Драве, который считается опасной формой детской эпилепсии.

В ходе исследований ученые приблизились к пониманию процессов, которые вызывают эпилепсию. Ранее науке не были известны механизмы, которые поддерживали активность нейронов в эпилептическом статусе.

Израильские ученые обнаружили механизм, который выступает регулятором нейронных цепей. Иначе говоря, этот механизм возвращает работу мозга в привычное русло после приступа. По мнению авторов исследования, медикаментозное воздействие на эти участки позволит вылечить эпилепсию.

В частности, препараты, которые используют для лечения неврологических заболеваний, могут стать основой для лекарств от эпилепсии. В ходе исследования был обнаружен ген DHODH, который питает энергией клетки. Под воздействием препаратов для лечений рассеянного склероза, он возвращал мозговую активность в норму.

Исследования проводили на образцах мозга, которые подвергали воздействию лекарств. Выяснилось, лекарство от склероза поможет вылечить эпилепсию. После завершения первого этапа исследований, на основе препаратов от рассеянного склероза будет создано новое средство для борьбы с эпилепсией.