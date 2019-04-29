Постоянное чувство голода должно настораживать - Медики назвали первый признак сахарного диабета

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Человека также должна насторожить постоянная жажда, сухость во рту, слабость, обильное и частое мочеиспускание и привкус металла во рту.

Сахарный диабет это очень распространённое заболевание, которым лишь в России болеет около 20% населения. Болезнь может быть вызвана тем, что поджелудочная железа не производит достаточное количества гормона инсулина либо организм человека не реагирует на инсулин. Без него организм борется за преобразование сахара в крови в полезную энергию.

Многие люди находятся в зоне риска и даже не знают об этом, а если эту болезнь заметить на ранних стадиях, то всё ещё можно исправить. Недавно медики назвали первый признак сахарного диабета.

Человек может быть в группе риска если он постоянно чувствует голод, даже после большого количества еды. По словам доктора Мэтью Кейпхорна из Великобритании чувство голода после ужина является предупреждающим признаком высокого уровня сахара в крови. Также он считает, что чувство сытости должно присутствовать в течении 4-5 часов. В общем постоянное чувство голода должно настораживать.

Кроме этого тревожными «звоночками» должны быть постоянная жажда, сухость во рту, слабость, упадок сил, обильное и частое мочеиспускание и привкус металла во рту.

При малейшем подозрении на сахарный диабет специалисты рекомендуют обратиться к врачу, чтобы избежать нежелательных последствий.