Причина аутизма - в матери: Гормон плаценты может привести к отклонению – медики

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Аллопрегнанолон – это гормон, вырабатываемый плацентой на поздних сроках беременности. Именно он делает мозг плода уязвимым для травм, которые позже могут перетекать в аутизм.

Было проведено исследование, результаты которого представлены во время Ежегодного собрания педиатрических академических обществ в 2019 году. Оказалось, что примерно 1 из 10 детей рождается недоношенным, то есть до 37 недель. Преждевременные роды являются серьёзным фактором увеличивающим риск развития аутизма.

Ещё одна проблема заключается в плаценте. Дело в том, что это достаточно не изученный орган. По данным научной работы, причина аутизма может заключаться в матери. Но медики делают оговорку: не в самой женщине, а в её плаценте. Данный орган используется для доставки кислорода, глюкозы и питательных веществ плоду. Кроме того, плацента поставляет и гормон аллопрегнанолон, который может привести к отклонению.

Гормон необходим для подготовки развивающегося мозга плода к жизни вне матки. Когда ребёнок рождается недоношенным, происходит резкое прекращение поступления аллопрегнанолона, а плод может быть ещё к этому не готов, в результате мозг травмируется, а мозжечок, который отвечает за координацию движений, позы, равновесие и социальное познание, резко вырастает.

Анна Пенн, доктор наук в Детском национальном университете, утверждает, что развитие белого вещества мозжечка происходит после рождения детей. Однако полноценное развитие зависит от функций плаценты. Клэр-Мари Вачер, доктор философии, ведущий автор исследования, объяснила, что в ходе эксперимента был удалён аллопрегнанолон. В результате наблюдались социальные нарушения и усиление повторяющегося поведения, которые являются симптомами аутизма. Подобная травма наблюдается и у недоношенных детей.

Сейчас врачи намерены продолжать исследования в данной области, чтобы определить, какие ещё изменения во время беременности могут влиять на развитие детей, чтобы найти способ предотвратить их.