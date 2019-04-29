Никакой яичницы по утрам: Омлет на завтрак мешает сбросить лишние килограммы

Сегодня, 19:06

Яйцо содержит всего 6 г белка, что совершенно не насыщает организм. Это может привести к дополнительным калорийным перекусам.

Диетологи уже давно определили, что завтрак является главным приемом пищи. Именно те продукты, которые съедаются утром, влияют на работу организма в течение дня. Здоровая еда способна взбодрить пищеварительную систему и улучшить метаболизм.

Эксперты отметили, что «правильный» завтрак поможет сбросить лишние килограммы. Под эти диетологи подразумевают сбалансированный рацион питания.

Ученые сообщили, что привычный всем утренний омлет мешает избавиться от лишнего веса. Классический рецепт этого блюда состоит из яйца и различных добавок (ветчина, сыр, колбаски). Эта еда может содержать более 300 калорий с совершенно несбалансированными макроэлементами.

В подобной яичнице количество углеводов в четыре раза превышает белок. А для хорошего синтеза мышечной массы число белка на завтрак должно составлять примерно 25 г.

Теперь никакой яичницы по утрам, ведь это блюдо совершенно не соблюдает баланс полезных элементов. В рационе должно быть достаточное количество белков, жиров и клетчатки.

Диетологи говорят, что основа завтрака — растительные углеводы. Например, можно употреблять гречневую кашу, мюсли или же пшеничные отруби. Также советуют добавить белковую пищу: отварную курицу или паровые котлеты.

Эксперты советуют серьёзно подойти к составлению завтрака, чтобы организм мог нормально функционировать весь день.