Отдыхать нужно с умом: В Роспотребнадзоре рассказали, как без вреда отметить праздничные дни

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Эксперты советуют пить больше жидкости и меньше есть жирной пищи.

Представители Роспотребнадзора сообщили, что праздничный отдых на природе может быть безопасным. Эксперты отметили, что в летнее время года человеческому организму нужно меньшее число калорий. Это связано с тем, что в этот период снижается необходимость в большом количестве энергии.

Из-за высокой температуры окружающей среды эксперты советуют максимально уменьшить употребление жирных видов мясо и сладких изделий.

В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно пить много жидкости (зеленый чай, воды без газа), чтобы в организме не начался процесс обезвоживания.

По статистике, праздничные дни люди хотят отметить на природе. Эксперты заявили, что отдыхать нужно с умом: советуют тщательно подойти к выбору одежды во время гуляния.

На пляж, например, обязательно нужно взять с собой головной убор и большое количество питьевой воды.

Если для отдыха выбрали парковую зону, то непременно стоит максимально закрыть одеждой все части тело, потому что есть опасность укуса клеща. А эти насекомые, как известно, могут быть источником серьёзного заболевания.

Диетологи советуют не брать на пикник молочные продукты, сладкие изделия, яйца и копчёные колбасы, так как на солнце они могут испортиться и создать проблемы с желудком.

МЧС РФ также напомнили, что жарить шашлыки нужно без вреда для окружающей среды: обязательно очистить место для костра от сухой травы.