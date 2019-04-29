Гипертонии – нет! Всего 1 фрукт на завтрак поможет избежать высокого давления - эксперт

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Риск большинства болезней можно уменьшить с помощью правильного и сбалансированного питания. В случае с гипертонией первым помощником является киви.

Известно, что высокое кровеносное давление является распространённым заболеванием. Только в Великобритании им страдают примерно 25% населения. Врачи предупреждают, что высокое кровяное давление создаёт дополнительную нагрузку на сосуды и внутренние органы. Особенно этому подвержены те, кто выполняет недостаточно физических упражнений ежедневно, а также является приверженцем нездорового питания.

Однако медики полагают, что симптомы гипертонии можно уменьшить. Кроме того, можно также снизить риск появления этого недуга с помощью небольшой коррекции питания и образа жизни. Как утверждает портал Medical News Today, всего 1 фрукт поможет избежать высокого давление и нормализовать общее состояние. Специалисты советуют употреблять каждый день на завтрак киви.

Этот зелёный фрукт содержит множество полезных веществ, которые приводят давление в норму и уменьшают риск развития гипертонии. Исследователи утверждают, что всего 3 киви в день могут снизить давление как в непосредственно после употребления, так и в долгосрочной перспективе. Кроме того, ежедневное употребление киви является профилактикой сопутствующих заболеваний и может помочь даже тем, у кого гипертонии нет.

Эксперты сравнивали эффект от употребления киви и яблока в течение 8 недель. Разница была ощутимой. Кроме того, врачи заявили, что киви богат витамином С, что положительно сказывается на организме. Важно, что снизить артериальное давление помогает и арбуз. Он содержит кислоту, которая вырабатывает оксид азота. Он, в свою очередь, расслабляет кровеносные сосуды и способствует гибкости артерий. Медики уверены, что лучше проводить профилактику, чем бороться с уже существующим заболеванием.