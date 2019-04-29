Ученые выяснили, что употребление хлеба может спровоцировать рак пищевода

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Горячий хлеб попадая в пищевод, провоцирует размножение вредных бактерий.

Ученые Гарвардского института выяснили, чем вреден хлеб с добавками, предотвращающими появление плесени – пропионата. Эта добавка, попадая в организм провоцирует выработку гормонов, которые связаны с развитием диабета и ожирения.

Специалисты провели 2 исследования – одно на мышах, второе на людях.

Мышам вводили пропионат в количестве, равном употребляемой человеком суточной дозе. Результатом явилось избыточное выделение гормонов глюкагон и норадреналин. Из-за этих гормонов печень мышей стала вырабатывать больше глюкозы, что стало причиной гипергликемии, которая является признаком диабета. Также пропионат приводит к инсулинорезистентности и заметному набору веса.

Исследования на человеке также показали повышение гормонов глюкагона и норадреналина. Также было обнаружено, что горячие хлебобулочные изделия могут вызвать рак пищевода. Дело в том, что попадая в пищевод данные продукты провоцируют выработку вредных бактерий, которые в последствии могут вызвать злокачественную опухоль.

Усугубляет проблему процесс брожения. Свежий хлеб переваривается гораздо медленнее, а микробы питаются крахмалом.

Отметим, что позже кандидат медицинских наук и депутат Павел Шумихин прокомментировал результаты исследования и сказал, что выводы не являются достаточно достоверными, чтобы утверждать об опасности употребления хлеба.