Как сохранить память после 50 лет: «Пасхальный пост прошёл, но отказываться от орехов не стоит» – врачи

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Две чайные ложки орехов в день могут улучшить не только память человека, но и способность мыслить, и рассуждать.

Люди, которые употребляют небольшое количество орехов в день, показали в ходе исследования повышенные навыки работы мозга. Всё дело в антиоксидантах, которые входят в состав продукта и способствуют уменьшению мозгового воспаления. В своём исследовании, медики задействовали 4822 человека, в возрасте старше 55 лет. На протяжении 15 лет подопытные проходили ряд тестов на память, мышление и рассудок.

Проанализировав полученные данные, врачи рассказали, как сохранить память после 50 лет. По словам автора исследования и доктора Мин Ли, для поддержания вышеперечисленных функций мозга достаточно употреблять более 10 грамм (две чайные ложки) орехов в день. Особенно полезен арахис, который содержит в себе массу полезных жиров, белков и клетчатки с питательными свойствами, которые могут снизить уровень холестерина и улучшить здоровье мозга человека.

«Несмотря на то, что Пасхальный пост прошёл, отказываться от орехов не стоит», – сообщили врачи. Конечно же этот продукт не является лекарством от потери памяти, но благодаря нему человек может замедлить естественный спад. По мнению учёных, потеря памяти, рассудка и реакции – это нормальные признаки процесса старения, но изменение в привычном рационе могут отсрочить их наступление.