Врачи озвучили топ-5 продуктов для предотвращения дефицита витамина B12

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Витамин B12 крайне необходим для нормального состояния здоровья сердечно-сосудистой системы, а основное его количество попадает в организм вместе с едой.

Дефицит витамина B12 является одним из самых распространенных в мире. Наиболее подверженной группой являются пожилые люди и приверженцы веганской диеты.

Витамин B12 занимает особое место в создании гемоглобина, красных кровяных телец, клеток ДНК и нормальном функционировании нервной системы. Человек не способен синтезировать данный витамин самостоятельно. Еда является единственным источником его возобновления в организме.

К признакам его недостатка можно отнести регулярную вялость, головные боли и потерю аппетита. Можно снизить риск возникновения недостатка витамина сделав пару изменений в рационе. Врачи Американского Национального института здоровья озвучили топ-5 продуктов для предотвращения дефицита витамина B12.

Лучший источник вареные моллюски. Содержание витамина B12 в нем составляет 0,1 мг на каждые 100 грамм моллюсков. На втором месте располагается любое мясо и печень с содержанием примерно равным 0,08 мг на каждые 100 грамм продукта. На третьем месте находится рыба, которая незначительно отстает от мяса. На четвертом месте яйца. На пятом месте молочные продукты (творог, молоко, сыры).

Ученые отмечают, что для веганов предусмотрены специальные питательные добавки способные помочь восстановить недостаток витамина в организме.

При длительном недостатке витамина характерны желтизна кожи и гнойные раны в полости рта. Специалисты отмечают, что большинство проблем с недостатком B12 легко восполнив просто пересмотрев своё питание. Своевременное диагностирование недостатка витамина способно предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, а в некоторых случаях и бесплодие.