Врачи озвучили топ-5 продуктов для предотвращения дефицита витамина B12

Витамин B12 крайне необходим для нормального состояния здоровья сердечно-сосудистой системы, а основное его количество попадает в организм вместе с едой.
Дефицит витамина B12 является одним из самых распространенных в мире. Наиболее подверженной группой являются пожилые люди и приверженцы веганской диеты.
Витамин B12 занимает особое место в создании гемоглобина, красных кровяных телец, клеток ДНК и нормальном функционировании нервной системы. Человек не способен синтезировать данный витамин самостоятельно. Еда является единственным источником его возобновления в организме.
К признакам его недостатка можно отнести регулярную вялость, головные боли и потерю аппетита. Можно снизить риск возникновения недостатка витамина сделав пару изменений в рационе. Врачи Американского Национального института здоровья озвучили топ-5 продуктов для предотвращения дефицита витамина B12.
- Лучший источник вареные моллюски. Содержание витамина B12 в нем составляет 0,1 мг на каждые 100 грамм моллюсков.
- На втором месте располагается любое мясо и печень с содержанием примерно равным 0,08 мг на каждые 100 грамм продукта.
- На третьем месте находится рыба, которая незначительно отстает от мяса.
- На четвертом месте яйца.
- На пятом месте молочные продукты (творог, молоко, сыры).
Ученые отмечают, что для веганов предусмотрены специальные питательные добавки способные помочь восстановить недостаток витамина в организме.
При длительном недостатке витамина характерны желтизна кожи и гнойные раны в полости рта. Специалисты отмечают, что большинство проблем с недостатком B12 легко восполнив просто пересмотрев своё питание. Своевременное диагностирование недостатка витамина способно предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, а в некоторых случаях и бесплодие.