Шумные колени? Не всегда скрип суставов говорит об опасности — ученые

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Хруст коленных чашечек является естественной реакцией организма.

Хруст, скрип, треск суставов имеет название крепитации. Однако ученые уверяют, что данное явление не несёт негативного влияния на организм.

«Шумные» колени могут проявляться в слабой форме: звук похожий на хруст суставов. Подобная крепитация может появиться во время физической активности, например, выпады, приседания, наклоны. Давление на коленную чашечку вызывает неких «хлюпающий» звук.

Ученые объясняют это явление газом, который образовывается вокруг колена. Эксперты также сообщили, что подобная форма крепитации не говорит об опасности и практически не вызывает сильную боль. Это можно ощутить в любом возрасте.

Однако бывают случаи, когда нужна незамедлительная помощь специалиста. Например, если хруст сопровождается отёками, болью, онемением колена и тд. Если ортопед своевременно определит хроническую природу возникновения скрипа, то это поможет избежать развития патологии.

Эксперты сообщили, что самый эффективный метод избавиться от недуга — потеря веса, которая поможет уменьшить нагрузку на коленные чашечки.

Если посторонний звук не имеет других болезненных ощущений, то необходимо укреплять подколенные мышцы, чтобы создать дополнительную поддержку суставам. Нужно выбирать упражнения, которые улучшат подвижность бедер и лодыжек. Перед тренировкой желательно нанести разогревающий крем.

Эксперты советуют всегда помнить, что правильное питание и физическая активность не только поможет суставам, но и укрепит организм в целом.