Диетолог развеял мифы об эффективности 5 популярных добавок для похудения

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Среди этих добавок находятся жиросжигатель гарциния, малиновые кетоны и зелёный кофе. Их эффект более надуманный.

Людям известно много различных добавок, которые способствуют сбросу лишнего веса. Теперь же диетолог развеял мифы об эффективности 5 наиболее популярных из них. Оказалось, что следует избегать различных добавок для похудения, которые блокируют жиры, поскольку мешают нормальному функционированию организма. Также стоит сказать о побочных эффектах, например, не избежать диареи.

Кроме того, среди добавок для похудения стоит отметить конъюгированную линолевую кислоту, которая в основном находится в мясных и молочных продуктах. Хотя существуют подтверждения того, что они помогают управлять жирами, последние исследования показали - CLA у людей с избыточным весом усиливают воспаления. Это может быть опасным для здоровья.

Что касается продуктов для похудения, то одним из лучших является гарциния камбоджийская, фрукт из Индии. Он содержит кислоту, которая помогает организму перерабатывать жиры. Гарциния используется в качестве добавки к лекарственным препаратам, эффективность которых сейчас находится под вопросом. Жиросжигатель был изучен только несколько раз, но так и не удалось доказать его эффективность.

Также стоит сказать про зелёный кофе, зелёный чай и малиновые кетоны. Что касается первого, то большая часть исследований была проведена на животных, а не на людях и говорить о том, что это эффективная добавка пока не следует. В отношении малиновых кетонов тоже нет каких-то серьёзных исследований, хотя предполагается, что они помогают регулировать обмен веществ. При этом диетологи редко их рекомендуют.