Медики назвали несколько способов, которые помогут избавиться от храпа

Вчера, 23:50

Специальная гимнастика поможет улучшить состояние носоглотки. Медики советуют поочерёдно произносить звуки «У» и «И».

Специалисты назвали несколько способов, которые помогут избавиться от ночной проблемы. Медики сообщили, что теперь ночная проблема останется в прошлом, ведь врачи создали специальную гимнастику, которая улучшить состояние носоглотки.

Специалисты советуют делать упражнения для языка, глотки и мягкого неба. Например, громко и быстро произносить звуки «у» и «и». Также помочь может движение языка вперед-назад на протяжении трех минут. Не менее полезным упражнением является удерживание зубами деревянной палочки примерно 5 минут.

Медики также сообщили, что еще одним способом избавиться от храпа является умение спать на боку. Для этого в пижаму на спине нужно поместить небольшой мячик, который будет сигнализировать, если человек примет неправильное положение.

Врачи отмечают, что не стоит забывать о консультации специалиста, который поможет подобрать правильное средство для промывания носа.

Эксперты заявили, что, прежде всего, нужно привести в порядок свой образ жизни. Неправильное питание, употребление никотина и алкоголя увеличивают риск проблем с дыханием.