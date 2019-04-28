Нельзя есть яйца! Врач рассказал «убийственную» ошибку россиян после Пасхи

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Пасхальное застолье после поста может нанести организму значительный вред. Особенно большую роль в этом могут сыграть яйца. Врач объяснил, в какой последовательности следует есть кулич, яйца и творог.

После поста на Пасху многие возвращаются к привычному рациону. Однако большинство набрасывается на еду, причиняя огромный вред желудку. По словам медика, самая главная ошибка кроется в традиционном пасхальном наборе. Врач рассказал, что именно такие продукты были на столе у наших предков: яйца, кулич и творог. Считается, что именно благодаря им можно без проблем выйти из поста. Однако необходимо соблюдать определённое условие. Продукты следует есть в определённой последовательности.

Был проведён эксперимент, в результате которого установлено, что в современном обществе никто понятия не имеет, в какой последовательности нужно есть продукты на Пасху. Все без исключения ответили, что приём пищи нужно начинать с яиц. Однако врач-гастроэнтеролог Алексей Березников уверен, что граждане совершают «убийственную» ошибку. По его словам, яйца обладают мочегонным действием. Это оказывает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Дело в том, что желчь принимает активное участие в процессе пищеварения. Однако она может скапливаться в желчном пузыре в период ненадобности, когда человек не употребляет жирную и тяжёлую пищу. Поступление в организм яйца после длительного перерыва приводит к тому, что желчь буквально заполняет собой пищеварительный орган. Медики уверены, что это крайне негативно сказывается на организме и может причинить серьёзный вред желудку. По словам Березникова, это проявляется в нарушении моторики желчевыводящих путей и желчного пузыря. Именно поэтому врачи предупреждают россиян: после Пасхи яйца есть нельзя.

Интересно, что не стоит отдавать предпочтение и куличу. Врачи уверены, тесто и сахар после длительного отсутствия в организме могут запустить воспалительный процесс. Именно поэтому необходимо начинать пасхальный приём пищи с творога, который и заставит желудок работать и нанесёт минимум вреда.