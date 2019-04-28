Голод приводит к анемии! Эксперты назвали ТОП-5 правильных перекусов

Сегодня, 16:05

Ломкость и выпадение волос, повреждение иммунной системы, постоянная усталость и низкая концентрация внимания – всё это последствия голодания, которые могут перерасти в хронические недуги.

Люди часто слышат о вреде переедания, в то время как о голодании известно крайне мало. На сегодняшний день это модный среди женщин и даже мужчин способ похудения. Несколько лет диетологи совместно с врачами изучали ситуацию и пришли к неприятному выводу. Голод приводит человека к анемии и ряду других заболеваний, в том числе и последующему ожирению.

Для того, чтобы избежать неприятностей для организма и поправить своё здоровье, необходимо сбалансированное питание. В свою очередь эксперты Росконтроля назвали ТОП-5 правильных перекусов, которые приведут работу желудка в норму. Кроме того, такие перекусы отлично подойдут спортсменам и тем, кто любит тренироваться.

Первый вариант – это шоколад, в состав которого входит серотонин. Данное вещество не только способствует расслаблению организма, но и поднимает настроение. Второй – зеленый горошек, в котором содержится витамин С, укрепляющий кости и мышечный каркас. Третий – это лосось. Благодаря белку, такая рыба поспособствует укреплению и выстраиванию крепкой мышечной ткани. Четвертый вариант – это яйца, которые богаты антиоксидантами и витаминами А, В2, В5 и В12. Завершает ТОП-правильных перекусов творог. В его состав входит белок, который укрепляет мышцы и помогает насытить организм на длительный срок.